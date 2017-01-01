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В Японии произошло извержение вулкана

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На японском острове Кюсю впервые за 250 лет проснулся вулкан. Власти начали эвакуацию горных жителей, зона поражения может составлять до двух километров от кратера.

В Японии проснулся вулкан Ио Яма. Сейчас он пыхтит дымом и выбрасывает камни. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТСН.

Чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов. Также местным жителям запретили подниматься на гору.

Метеорологи предупреждают, что вулканические камни и пепел могут разлететься на расстояние 2 километра от кратера.

В Японии насчитывается более сотни активных вулканов.

Ранее в Японии извержение вулкана сняли с дрона.

Напомним, в Японии обнаружили вулкан, который может убить миллионы людей.

 

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Теги: Япония, Извержения вулканов, видео, вулкан, стихийное бедствие, извержение вулкана в Японии
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Источник: korrespondent.net

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