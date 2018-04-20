Военные РФ разгружают корабли в Сирии под дымовой завесой – СМИ
Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на автралийские СМИ.
Согласно сообщениям, разгрузка происходит в режиме повышенной секретности – под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, специального предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников.
За последние дни наблюдатели отслеживали движение российских кораблей, когда они проходили через Черное море и пролив Босфор в Средиземное море.
Так, на этой неделе Россия отправила в Сирию большой десантный корабль Орск. Он шел сильно загруженным и даже на палубе была видна бронетехника.
Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили БДК Минск (5 апреля) и БДК Николай Фильченков (13 апреля).