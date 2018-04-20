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Военные РФ разгружают корабли в Сирии под дымовой завесой – СМИ

Комментариев: 6
Разгрузка происходит в режиме повышенной секретности – под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, специального предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников.
Российский БДК Орск проходит Босфор
Российский БДК Орск проходит Босфор
Yoruk Isik / Twitter

Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на автралийские СМИ.

Согласно сообщениям, разгрузка происходит в режиме повышенной секретности – под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, специального предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников.

За последние дни наблюдатели отслеживали движение российских кораблей, когда они проходили через Черное море и пролив Босфор в Средиземное море.

Так, на этой неделе Россия отправила в Сирию большой десантный корабль Орск. Он шел сильно загруженным и даже на палубе была видна бронетехника.

Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили БДК Минск (5 апреля) и БДК Николай Фильченков (13 апреля).

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Теги: Россия, Сирия, корабль, флот, ВМФ РФ, Россия в Сирии, новости Сирии, российские военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Anatol    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +3
Anatol
для магазинов военторга и кладов в сирийские шахты...
nikolo19    20.04.2018, 14:49
Оценка:  -1
nikolo19
Дым такой сильный,что разгружаемые тоже ничего не видят и при разгрузке получается,что груз перемещают обратно и опять,в нащупывании,его разгружают.Разгрузка,в связи с таками возникшеми трудностями,продолжается уже третьи сутки.
Вин_тиК    20.04.2018, 14:49
Оценка:  -3
Вин_тиК
Вы, как обычно, абы что ляпнуть ((
Вин_тиК    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +1
Вин_тиК
Хомячкам фраза "разгружаемЫЕ тоже ничего не видят..." кажется имеющей какой-то смысл???
maruk55    20.04.2018, 14:48
Оценка:  +5
maruk55
грузят химическое оружие,педрильники
Логика    20.04.2018, 14:48
Оценка:  -1
Логика
ядерные бомбы разгружают
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