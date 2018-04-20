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Словаки задержали белоруса, перебежавшего границу из Украины

Комментариев: 2
Момент незаконного пересечения границы зафиксировали камеры наблюдения. Нарушителя поймали в словацком селе Матовцы и выслали из страны.
Белорус незаконно пересек границу из Украины
Белорус незаконно пересек границу из Украины
mukachevo.net

В Словакии задержан гражданин Беларуси, незаконно попавши в страну через границу Украины. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает закарпатское издание Мукачево.net со ссылкой пресс-секретаря Управления пограничной полиции (RHCP) города Собранце Ангессу Копенрницкую.

Сообщается, что момент как белорус перебегал границу, зафиксировали камеры наблюдения. Нарушителя задержали в словацком селе Матовцы и выслали из страны.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали на границе с Польшей гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Нелегал планировал добраться до Одессы.

Украина и Молдова упростят пересечение границы

 

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Теги: Украина, граница, Словакия, Белоруссия, Нарушитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Кайдаш    20.04.2018, 14:48
Оценка:  -1
Кайдаш
Проходной двор им тут чтоли..
Операторська    20.04.2018, 14:48
Оценка:  0
Операторська
а що ж наші прикордонці? спали? чи бензину не було?
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