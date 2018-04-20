Словаки задержали белоруса, перебежавшего границу из Украины

Момент незаконного пересечения границы зафиксировали камеры наблюдения. Нарушителя поймали в словацком селе Матовцы и выслали из страны.

В Словакии задержан гражданин Беларуси, незаконно попавши в страну через границу Украины. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает закарпатское издание Мукачево.net со ссылкой пресс-секретаря Управления пограничной полиции (RHCP) города Собранце Ангессу Копенрницкую.

Сообщается, что момент как белорус перебегал границу, зафиксировали камеры наблюдения. Нарушителя задержали в словацком селе Матовцы и выслали из страны.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали на границе с Польшей гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Нелегал планировал добраться до Одессы.

Украина и Молдова упростят пересечение границы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet