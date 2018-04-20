В беседе с Трампом Путин нахваливал российских проституток - Коми

Бывший директор ФБР утверждает, что документировал содержание своих встреч с президентом США, на которых порой обсуждались далекие от политики дела.

Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным среди прочего якобы обсуждал проституток из РФ. Об этом говорится в заметках экс-директора ФБР Джеймса Коми, передает Голос Америки и вашингтонское издание The Hill

Читай также: Трамп морально непригоден быть президентом - экс-директор ФБР

Ранее Минюст США передал Конгрессу отчеты Коми, где подробно задокументированы семь встреч экс-директора ФБР с Трампом с января по апрель 2017 года. Четыре отчета засекречены и частично отредактированы, остальные опубликованы.

В частности, в разговоре с Коми, который состоялся в феврале 2017-го, хозяин Белого дома рассказал, что Путин заявлял, будто бы “самые красивые проститутки в мире“ - в России.

Согласно тем же заметкам, Трамп постоянно отвергал обвинения в том, что пользовался “услугами“ проституток в Москве, о чем ранее сообщалось в “досье Стила“ (составлено якобы экс-шпионом Британии Кристофером Стилом по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон).

“По его словам, история с проститутками - полная чушь“, - сообщил Коми и добавил, что сразу же после этого заявления Трамп вспомнил о разговоре с Путиным о российских женщинах с “пониженной социальной ответственностью“. Когда именно он состоялся, Коми не уточнил.

Напомним, ранее порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) заявила , что получила деньги за молчание о сексе с Трампом более десяти лет назад. Она также рассказала об угрозах после интимной связи с президентом США.

Комментируя информацию о своих возможных сексуальных контактах с проститутками, Трамп назвал себя гермофобом (боязнь заражения микробами - ред.)

Читай также: СМИ нашли у Трампа внебрачного ребенка

Записки содержат также рассказы Коми о том, как Трамп призывал его быть более жестким с утечками из бюро, со смехом намекая, что лучший способ с ними бороться - “бросить журналистов на пару ночей за решетку“, чтобы те “были более сговорчивыми и раскрыли свои источники“.

Реагируя на появление записей Коми, Трамп написал в Twitter, что “охота не ведьм продолжается“, и что эти заметки “четко демонстрируют - никакого сговора (с РФ) и препятствования правосудию“ с его стороны не было. Более того, президент США обвинил экс-главу ФБР в разглашении секретной информации.

Напомним, в январе 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что “заказчики фальшивок“ против избранного президента США Дональда Трампа “хуже проституток“.