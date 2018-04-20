Роскомнадзор переименовали в гей-бар Роскомпозор

Идет пятый день войны Роскомнадзора с Telegram. Мессенджер до сих пор работает, а вот сайты Роскомнадзора испытывают проблемы.

Россияне устроили интернет-атаку на сервис Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре, которое в попытке заблокировать Telegram с помощью блокировки целых подсетей вызвало свои в работе других сервисов.

В частности, как пишет издание Meduza, на картах Google главное здание Роскомнадзора на Китайгородском проезде в Москве переименовали в Роскомпозор. Вместо часов работы там теперь указано: “Закрыто навсегда“.

Также изменили категорию учреждения — на "гей-бар" и "психоневрологический диспансер" meduza.io

В ходе атаки в ночь на 20 апреля пользователи также изменили категорию учреждения — на “гей-бар“ и “психоневрологический диспансер“. Но уже утром в карточке Роскомнадзора была снова указана категория “Государственное учреждение“.

Юзеры также оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, облалив рейтинг до 1,2 из 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги “Что такое терроризм“ и видео с кошкой.

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Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора. Вот так выглядит поиск по названию ведомства в европейской части России:

Роскомнадзор переименовали Роскомпозор meduza.io

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что сайт ведомства атаковали с помощью бот-сетей из-за рубежа. Там уверяют, что успешно “отбили“ атаки.

Отметим, что после блокировки Telegram на территории РФ популярность мессенджера не только не упала, а наоборот - аудитория выросла и продолжает расти.