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В РФ хотят ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США

Комментариев: 1
Спикер Госдумы РФ инициирует введение мер ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.
В России могут ввести запрет на выполнение санкций США
В России могут ввести запрет на выполнение санкций США

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести в РФ запрет на выполнение санкций США. Такую инициативу он высказал при обсуждении проекта об ответных мерах Москвы на американскую санкционную политику, сообщает в пятницу, 20 апреля, пресс-служба Госдумы.

"Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств", - отметил Володин.

По его мнению, за нарушение этой инициативы необходимо ввести определенную систему наказаний. Не исключил спикер Госдумы в связи с этим и "введение мер уголовной ответственности".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп доволен эффектом американских санкций против России.

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Теги: Россия, Россия-США, запрет, санкции, санкции против должностных лиц, Уголовная ответственность, санкции против России, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +1
Woodbrother
Ничего не поняттно. Вождь племени рассиан сказал, что санкции только на пользу россыи . Теперь за пользу будут арестовывать ?
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