Россия может отменить авиарейсы в США

В МИД РФ отмечают, что проблема связана с трудностями получения виз для экипажей Аэрофлота.

Аэрофлот единственная компания, которая совершает прямые рейсы в США aeroflot.ru

В МИД России не исключают возможности прекращения прямого авиасообщения между РФ и США.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД отмечают, что проблема связана с трудностями получения виз для экипажей Аэрофлота.

“Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно“, - сообщили в дипломатическом учреждении, обвинив в создании трудностей американскую сторону.

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Российская сторона уточнила, что Аэрофлот единственная компания, которая совершает прямые рейсы из Америки в РФ.

“Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. Аэрофлот, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить“, - говорится в заявлении.

Напомним, 20 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил, что президенты России и США, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния.