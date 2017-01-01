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РФ активизировала ботов в Twitter после отравления Скрипалей - СМИ

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С момента нападения в Солсбери исследователи обнаружили рост распространения пропаганды до 4000% из зарегистрированных в России аккаунтов, многие из которых определялись как автоматизированные боты.
Эксперты обнаружили рост распространения российской пропаганды в Twitter до 4000%
Эксперты обнаружили рост распространения российской пропаганды в Twitter до 4000%
Getty Images

Россия прибегла к помощи троллей и ботов для распространения дезинформации в соцсетях после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом свидетельствует новое исследование Уайтхолла, передает The Guardian.

"По словам источников в правительстве, с момента нападения эксперты обнаружили рост распространения пропаганды до 4000% из зарегистрированных в России аккаунтов, многие из которых определялись как автоматизированные боты", - говорится в сообщении.

По данным издания, один бот, @Ian56789, опубликовал 100 постов в день за 12-дневный период с 7 апреля, и охват его аудитории составил 23 млн пользователей до того, как аккаунт был закрыт. Он, главным образом, утверждал, что атака с применением химического оружия в Думе была сфальсифицирована, используя хэштег #falseflag.

В свою очередь аудитория другого бота, @Partisangirl, который разместил 2300 постов за тот же 12-дневный период, составила 61 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что в Британии раскрыли новые обстоятельства отравления Скрипалей.

 

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Теги: пропаганда, twitter, Тролли, отравление, троллинг, боты, фейки, фейк, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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