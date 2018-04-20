В Германии отреагировали на "немецкий" хлор в Сирии

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ не имеют подтверждений российским заявлениям о найденном в Сирии хлоре. Кроме того, это вещество не является запрещенным.

В МИД ФРГ нет информации о том, что в Восточной Гуте были обнаружены контейнеры с хлором из Германии. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, сообщает РИА Новости-Украина.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на территориях Восточной Гуты сирийские правительственные войска якобы обнаружили контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери.

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“У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить“, - сказал Бройль.

Он отметил, что разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было. Представитель минэкономики ФРГ, которая присутствовала на брифинге, также заявила, что у ее ведомства нет “никаких сведений“ о подобных поставках.

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“Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено. Я считаю, нельзя дать отвлечь себя от вопроса применения хлора в качестве оружия“, - добавил Бройль, указав, что необходимо установить виновных использования отравляющего газа против населения сирийского города Дума.

Как сообщалось, Франция подозревает РФ в уничтожении доказательств химатаки в Сирии.