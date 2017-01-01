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Протесты в Ереване: задержаны 183 человека

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Среди задержанных - сын организатора митингов Никогда Пашиняна. Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста перекрывают дороги.
Протесты в Ереване: задержаны 183 человека
© twitter.com/evn_report
Фото 1/13
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
  • Протесты в Ереване 20 апреля
Протесты в Ереване: задержаны 183 человека
Протесты в Ереване 20 апреля
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Во время протестов в Ереване, полиция задержала 183 человека. Об этом сообщает армянское издание ENV Report в своем Twitter в пятницу, 20 апреля.

 

 

 

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“Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на сейчас задержаны 183 человека в Ереване“, - говорится в сообщении.

Сегодня протестующие объявили о начале блокирования дорог.

 

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Напомним, протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Также протестующие заявили о начале “бархатной революции“ в Армении.

 

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Теги: протесты, Армения, задержание, акции протеста, Ереван, Серж Саргсян
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Источник: korrespondent.net

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