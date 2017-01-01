Протесты в Ереване: задержаны 183 человека
Во время протестов в Ереване, полиция задержала 183 человека. Об этом сообщает армянское издание ENV Report в своем Twitter в пятницу, 20 апреля.
Thousands keep marching through Yerevan - this is right by Yerevan City Hall #Armenia #YerevanProtests #RejectSerzh— EVN Report (@evn_report) 20 апреля 2018 г.
Video by Nareg Soulourian #citizenjournalism pic.twitter.com/kf76ItyIFp
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“Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на сейчас задержаны 183 человека в Ереване“, - говорится в сообщении.
Protesters now walking back onto Victory Bridge and are now on Mashtots Ave. #Yerevan #Armenia #YerevanProtests #RejectSerzh #civildisobedience— EVN Report (@evn_report) 20 апреля 2018 г.
Video by Houri Pilibbossian pic.twitter.com/sVpPqiYn94
Сегодня протестующие объявили о начале блокирования дорог.
One group of protesters walking up Nalbandyan St., multiple locations are paralyzed because of civil disobedience this day in #Yerevan. Police are also detaining ppl on Tumanyan/Saryan in front of Brusov University #RejectSerzh #Armenia #civildisobedience pic.twitter.com/5GOI6OfQZ0— EVN Report (@evn_report) 20 апреля 2018 г.
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Напомним, протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Также протестующие заявили о начале “бархатной революции“ в Армении.