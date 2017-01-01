Принц Чарльз станет главой Содружества наций

Занять пост главы объединения государств, которые когда-то были колониями и доминионами Великобритании, принц сможет только после смерти своей матери.

Лидеры стран-членов Содружества в пятницу, 20 апреля, утвердили будущим главой Содружества наций Принца Уэльского Чарльза, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такое решение приняли на встрече в Виндзорском замке.

Однако, принц Уэльский сможет возглавить Содружество только после смерти Елизаветы II.

Ранее королева Елизавета II лично обратилась с просьбой сделать ее сына, принца Чарльза, будущим главой Содружества.

"Мое искреннее желание заключается в том, чтобы Содружество продолжало приносить стабильность для будущих поколений и чтобы оно решило, что однажды принц Уэльский сможет продолжить важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - сказала она.

Содружество наций - это добровольное объединение государств. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 52 государства, в том числе Австралия и Канада.

Монарх Великобритании традиционно возглавляет Содружество наций. Однако пост главы объединения не является титулом, и соответственно не переходит по наследству. Глава Содружества не выполняет никаких формальных функций.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч фунтов принца Чарльза вывели в офшоры.

Напомним, Гамбия вышла из Британского содружества наций.

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