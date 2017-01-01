В Кишеневе пожар охватил 10-этажный ТРЦ

Также сегодня в столице Молдовы произошел еще один крупный пожар - горел Институт микробиологии и биотехнологии.

Этот же торговый центр уже горел в 2016 году facebook.com/Nichita Turcan

В столице Молдовы Кишиневе в пятницу, 20 апреля, почти одновременно произошли два крупнейших за последние годы пожара. Горело 10-этажное здание торгового центра и Институт микробиологии и биотехнологии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу, передает Интерфакс.

По ее словам, сначала загорелась крыша здания Института микробиологии и биотехнологии Академии Наук республики. Примерно через два часа после возгорания огонь удалось локализовать. В здании полностью сгорела крыша и пятый этаж, остальные этажи пострадали незначительно.

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“Через час после возгорания в Институте, когда основные силы кишиневских пожарных были отвлечены на него, загорелось расположенное в нескольких километрах от него здание торгового центра на Измаильской улице. Пожар охватил все десять этажей здания, площадь каждого этажа составляет около 200 квадратных метров“, - сообщила Пушкашу.

В тушении принимают участие несколько пожарных расчетов. Полиция перекрыла движение по близлежащим улицам. Люди эвакуированы из зданий.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Работу по ликвидации возгораний усложняет сильный ветер, который только раздувает огонь.

Информации о жертвах и пострадавших нет facebook.com/Nichita Turcan

Стоит отметить. что этот же торговый центр уже горел в 2016 году. Возгорание тогда случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В результате проверок были выявлены многочисленные несоответствия в вентиляционной системе и дымоходе.

Напомним, 17 апреля в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка.