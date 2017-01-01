Песков прокомментировал разговор Путина и Трампа о российских проститутках

Песков уверяет, что Путин не мог и не говорил Трампу о красоте российских проституток.

Песков добавил, что в Кремле не читали книгу Коми sputniknews.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не мог и не говорил Дональду Трампу, что в России самые красивые проститутки, комментируя книгу экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственного корреспондента в РФ.

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“Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такого говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того как Трамп стал президентом они не разу не общались“, - сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле с книгой не ознакамливались, потому не готовы судить о ее остальном содержании.

Напомним, 20 апреля американские СМИ опубликовали заметки экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которых указывалось, что Путин на встрече с Трампом нахваливал ему российских проституток.