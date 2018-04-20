Пьяный россиянин выбросил кота с девятого этажа на Infiniti

К счастью, животное выжило. А вот на Infiniti образовалась серьезная вмятина. За ремонт придется заплатить.

В полицию российского города Липецк поступило необычное обращение. Мужчина пожаловался правоохранителям на то, что на его автомобиль Infiniti с большой высоты выбросили кота, передает РИА Новости.

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19 апреля житель Липецка Александр Тор вышел из дому и увидел, что на капоте его автомобиля – серьезная вмятина. Сначала он подумал, что кто-то намеренно нанес это повреждение, а затем потом посмотрел запись с камер видеонаблюдения, установленных возле дома, и увидел падающего с высоты черного кота. Животное ударилось о машину и, прихрамывая, спрыгнуло на асфальт.

Кот падает на Infiniti с 9 этажа 0:00 / 01:06

Владелец машины с другом поймали кота на улице, отнесли хозяину и обнаружили, что тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признал, что действительно выбросил кота из окна, но все же рад, что животное выжило.

Александр рассказал, что в своем заявлении в полицию попросил провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным. Он уверен, что кота нужно забрать у хозяина и передать другим людям, которые не будут так жестоко с ним обращаться.

Напомним, в июле 2017 года в Одессе мужчина выбросил котенка из окна, чтобы наказать таким образом свою дочь. Он утверждал, что собирался так научить ребенка ответственности.