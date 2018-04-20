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Пьяный россиянин выбросил кота с девятого этажа на Infiniti

Комментариев: 5
К счастью, животное выжило. А вот на Infiniti образовалась серьезная вмятина. За ремонт придется заплатить.
Падение кота зафиксировали камеры наблюдения
Падение кота зафиксировали камеры наблюдения
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В полицию российского города Липецк поступило необычное обращение. Мужчина пожаловался правоохранителям на то, что на его автомобиль Infiniti с большой высоты выбросили кота, передает РИА Новости.  

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19 апреля житель Липецка Александр Тор вышел из дому и увидел, что на капоте его автомобиля – серьезная вмятина. Сначала он подумал, что кто-то намеренно нанес это повреждение, а затем потом посмотрел запись с камер видеонаблюдения, установленных возле дома, и увидел падающего с высоты черного кота. Животное ударилось о машину и, прихрамывая, спрыгнуло на асфальт.

Кот падает на Infiniti с 9 этажа
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Владелец машины с другом поймали кота на улице, отнесли хозяину и обнаружили, что тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признал, что действительно выбросил кота из окна, но все же рад, что животное выжило.

Александр рассказал, что в своем заявлении в полицию попросил провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным. Он уверен, что кота нужно забрать у хозяина и передать другим людям, которые не будут так жестоко с ним обращаться.

Напомним, в июле 2017 года в Одессе мужчина выбросил котенка из окна, чтобы наказать таким образом свою дочь. Он утверждал, что собирался так научить ребенка ответственности.

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Теги: Россия, Липецк, Infiniti, жестокое обращение, кот, животные, пьяный
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Комментариев (5)
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Эзоп    20.04.2018, 19:00
Оценка:  0
Эзоп
Заяц бармену
- Мне пять грамм водки!
- Возьми уже пятьдесят или сто пятьдесят. А от пяти ни какого кайфа не будет!
- Да мне кайф и не нужен. Мне только для запаха а дури и своей хватает!

Видимо автору происшествия тоже хватает дури. А что и впредь дурью не хвастался пусть еще и ходовую починит!
Глод    20.04.2018, 18:37
Оценка:  +1
Глод
Главное, что кот жив.
ШКИПЕР*    20.04.2018, 18:32
Оценка:  +1
ШКИПЕР*
п--арас е-аный....
его бы тушу на капот...чтоб выжил и под себя ходил
Глод    20.04.2018, 18:38
Оценка:  0
Глод
Тебе машину не жалко?
ШКИПЕР*    20.04.2018, 18:55
Оценка:  +1
ШКИПЕР*
жалеть кусок железа?
та не в жизнь...
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