Пьяный россиянин выбросил кота с девятого этажа на Infiniti
В полицию российского города Липецк поступило необычное обращение. Мужчина пожаловался правоохранителям на то, что на его автомобиль Infiniti с большой высоты выбросили кота, передает РИА Новости.
Читай также: В США убийца 21 кошки получил 16 лет тюрьмы
19 апреля житель Липецка Александр Тор вышел из дому и увидел, что на капоте его автомобиля – серьезная вмятина. Сначала он подумал, что кто-то намеренно нанес это повреждение, а затем потом посмотрел запись с камер видеонаблюдения, установленных возле дома, и увидел падающего с высоты черного кота. Животное ударилось о машину и, прихрамывая, спрыгнуло на асфальт.
Владелец машины с другом поймали кота на улице, отнесли хозяину и обнаружили, что тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признал, что действительно выбросил кота из окна, но все же рад, что животное выжило.
Александр рассказал, что в своем заявлении в полицию попросил провести проверку и в связи с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным. Он уверен, что кота нужно забрать у хозяина и передать другим людям, которые не будут так жестоко с ним обращаться.
Напомним, в июле 2017 года в Одессе мужчина выбросил котенка из окна, чтобы наказать таким образом свою дочь. Он утверждал, что собирался так научить ребенка ответственности.
- Мне пять грамм водки!
- Возьми уже пятьдесят или сто пятьдесят. А от пяти ни какого кайфа не будет!
- Да мне кайф и не нужен. Мне только для запаха а дури и своей хватает!
Видимо автору происшествия тоже хватает дури. А что и впредь дурью не хвастался пусть еще и ходовую починит!
его бы тушу на капот...чтоб выжил и под себя ходил
та не в жизнь...