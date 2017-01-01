В США в школе произошла стрельба, есть раненые

В результате стрельбы на территории школы в городе Окала, штат Флорида, ранен по меньшей мере один человек, которому была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали подозреваемого.

В США на территории высшей школы в городе Окала, штат Флорида, произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба шерифа округа Мэрион в Facebook.

Отмечено, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. В свою очередь пострадавший обратился за помощью к медикам.

"Правоохранители призывают местных жителей избегать места происшествия. Родителей, чьи дети находятся в школе, призвали связаться с руководством учебного заведения для получения информации о том, как забрать детей", - говорится в сообщении.

При этом в офисе шерифа уточнили, что дети будут отправлены в Первую баптистскую церковь на юго-востоке города Окала, откуда их можно забрать.

Сейчас же во всех школах округа Мэрион после стрельбы введен особый режим.

Ранее сообщалось, что в США застрелили двух полицейских в ресторане.

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