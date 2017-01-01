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В США в школе произошла стрельба, есть раненые

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В результате стрельбы на территории школы в городе Окала, штат Флорида, ранен по меньшей мере один человек, которому была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали подозреваемого.
Офицеры полиции США (архивное фото)
Офицеры полиции США (архивное фото)

В США на территории высшей школы в городе Окала, штат Флорида, произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба шерифа округа Мэрион в Facebook.

Отмечено, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. В свою очередь пострадавший обратился за помощью к медикам.

"Правоохранители призывают местных жителей избегать места происшествия. Родителей, чьи дети находятся в школе, призвали связаться с руководством учебного заведения для получения информации о том, как забрать детей", - говорится в сообщении.

При этом в офисе шерифа уточнили, что дети будут отправлены в Первую баптистскую церковь на юго-востоке города Окала, откуда их можно забрать.

Сейчас же во всех школах округа Мэрион после стрельбы введен особый режим.

Ранее сообщалось, что в США застрелили двух полицейских в ресторане.

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Теги: США, дети, студенты, школа, стрельба, ранение
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Источник: korrespondent.net

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