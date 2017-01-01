В Британии ищут посетителя ресторана, готового жениться на курице карри

Одному из посетителей ресторана в Британии настолько понравился карри с курицей и манго, что мужчина заявил о готовности жениться на нем.

В британском Нортгемптоне ресторан Saffron разыскивает посетителя, который заявил о желании жениться на курице карри. Об этом в четверг, 19 апреля, пишет Mirror.

"Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий", - написал в интернете один из клиентов заведения.

Вскоре отзыв увидел владелец заведения. Теперь ресторан пытается отыскать автора этого сообщения. Если он действительно готов жениться на курице карри, Saffron возьмет организацию свадьбы на себя. Также в заведении сообщили, что будут целый год присылать молодоженам готовые обеды.

Ранее американец Крис Севье обратился с требованием в суд штата Техас разрешить ему жениться на ноутбуке Apple.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet