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Американские демократы подали в суд на РФ, штаб Трампа и Wikileaks

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Сотрудники штаба Дональда Трампа вступили в сговор с военной разведкой РФ, чтобы нанести урон Хиллари Клинтон, считают в Демократической партии.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп

Национальный комитет Демократической партии США обратился в суд с иском против России, предвыборной команды Дональда Трампа и Wikileaks. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает газета The Washington Post.

Высокопоставленные сотрудники штаба Трампа сговорились с правительством России и ее военной разведкой с тем, чтобы помочь Трампу и нанести урон кампании Хиллари Клинтон, заявляют в комитете. По мнению комитета, для этого были взломаны его компьютерные сети, а данные обнародованы с помощью Wikileaks.

Иск поступил в федеральный суд Манхэттена. Сторона истца требует многомиллионных компенсаций, пишет WP.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Расследованием предполагаемого вмешательства занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Россия, США, Выборы, Трамп, WikiLeaks, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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