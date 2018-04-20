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Британия создала спецгруппу для борьбы с влиянием РФ

Комментариев: 0
Глава группы Том Тагендхет сказал, что, учитывая рост опасений относительно российского негативного влияния, очень важно понимать степень активности Путина.
Британия создала спецгруппу для борьбы с влиянием РФ
Getty Images

В парламенте Великобритании создали специальную группу, которая сосредоточится на анализе российского вмешательства в выборы и дезинформации. Как сообщает АР, Новая координационная группа объединяет лидеров нескольких влиятельных комитетов парламента страны, в том числе, контролирующие иностранные дела и оборону.

Глава группы Том Тагендхет сказал, что, учитывая рост опасений относительно российского негативного влияния, очень важно понимать степень активности Путина.

Ранее в РФ нашли связь между делом Скрипалей и ударами по Сирии.

 

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Теги: Россия, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тварр    20.04.2018, 22:36
Оценка:  0
Тварр
Значит, влияние США это хорошо, а влияние всех прочих стран - плохо?
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