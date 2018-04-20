Британия создала спецгруппу для борьбы с влиянием РФ

Глава группы Том Тагендхет сказал, что, учитывая рост опасений относительно российского негативного влияния, очень важно понимать степень активности Путина.

В парламенте Великобритании создали специальную группу, которая сосредоточится на анализе российского вмешательства в выборы и дезинформации. Как сообщает АР, Новая координационная группа объединяет лидеров нескольких влиятельных комитетов парламента страны, в том числе, контролирующие иностранные дела и оборону.

Глава группы Том Тагендхет сказал, что, учитывая рост опасений относительно российского негативного влияния, очень важно понимать степень активности Путина.

Ранее в РФ нашли связь между делом Скрипалей и ударами по Сирии.

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