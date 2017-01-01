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Украинцы могут ездить без виз в одну из провинций Китая

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Упрощенный порядок въезда применяться с 1 мая 2018 для туристических поездок, как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.
Украинцы могут ездить без виз в одну из провинций Китая
Getty Images

С 1 мая 2018 года граждане Украины смогут путешествовать без виз в провинции Китая Хайнань. Об этом сообщает пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Украина включена в перечень государств, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней, сообщили в министерстве.

Упрощенный порядок въезда будет применяться для туристических поездок, как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Напомним, недавно Украина выдала первую электронную визу иностранцу.

 

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Теги: Украина, Визы, Китай
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Источник: korrespondent.net

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