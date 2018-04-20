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Украинцев станет в два раза меньше - Bloomberg

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Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.
Украинцев станет в два раза меньше - Bloomberg

К 2050 году население Украины уменьшится на 36%, подсчитали эксперты агентства Bloomberg. "Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - сообщает Bloomberg.

Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.

"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов -к страны бывшего "восточного блока", среди которых 3 балтийские государства", - сообщает Bloomberg.

Напомним, население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек - по состоянию на 1 марта она составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

 

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Теги: Украина, рождаемость, население, украинцы, смертность
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Источник: korrespondent.net

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