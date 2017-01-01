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США назвали страны с наихудшей ситуацией с правами человека

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что более других ущемляют права человека – в Иране, Китае, Сирии, Венесуэле и Северной Корее.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
 
Больше всего права человека ущемляют в Китае, КНДР, Иране, Сирии и Венесуэле. Об этом заявила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
 
"Защита и отстаивание прав человека – это сердце американских ценностей. Мы продолжим бросать вызов странам, которые более других ущемляют права человека – Ирану, Китаю, Сирии, Венесуэле и Северной Корее. Публикация заявления служит предупреждением для негуманных государств, что США следят за ними и является напоминанием, что мы продолжим стоять на стороне жертв нарушений прав человека", – говорится в заявлении постпредставительства США при ООН.

Украина стала членом Совета ООН по правам человека
 

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Теги: Права человека, США, Иран, Китай, Сирия, Венесуэла, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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