Британия знает подозреваемых в отравлении Скрипаля

Британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, связана с властями России.

Полицейские в защитных костюмах собирают образцы возле места, где был отравлен Скрипаль Getty Images



Полиция и разведывательные ведомства Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Контртеррористическое подразделение полиции в настоящий момент пытается выстроить дело вокруг подозреваемых.

Британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении, связана с российскими властями. По данным Скотланд-Ярда, подозреваемые уже вернулись в Россию.

Газета указывает, что конкретные имена удалось установить после анализа списков пассажиров с прибывших в Великобританию рейсов и вылетевших из нее.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

РФ заподозрила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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