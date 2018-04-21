Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания

Комментариев: 1
С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закроет работу ядерного полигона.
Запуск северокорейской ракеты
Запуск северокорейской ракеты


Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", – цитирует Ренхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Отмечается, что решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.

Глава ЦРУ встречался с Ким Чен Ыном - СМИ

Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
banderivets1    21.04.2018, 02:14
Оценка:  0
banderivets1
Перший диктатор не витримав. Хто наступний?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь