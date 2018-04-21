КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания

С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закроет работу ядерного полигона.



Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", – цитирует Ренхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Отмечается, что решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, 20 апреля.



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Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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