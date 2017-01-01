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Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний

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Американский президент Дональд Трамп приветствовал решение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына остановить ядерные испытания в стране.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей новостью решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР. 
 
"Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и закрыть крупный ядерный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира – большой прогресс!" – написал американский лидер в Twitter.

 
Трамп добавил, что теперь ожидает встречи с Ким Чен Ыном.

США ведут прямые переговоры с КНДР - Трамп
 

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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