В деле Скрипаля определены ключевые подозреваемые - The Telegraph

Британская полиция готова к препятствиям со стороны Москвы на пути попыток допросить или привлечь к ответственности причастных.

Полиция и спецслужбы Британии определили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Telegraph .

Читай также: Путин участвовал в создании Новичка - Британия в ООН

По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по их сведениям, вернулись в Россию.

Отмечается, что расследование, вероятно, займет еще много месяцев, однако это считается прорывом в выявлении ключевых людей, причастных к нападению.

The Telegraph пишет, что полиции удалось определить конкретные имена после изучения списка пассажиров авиарейса, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

Читай также: РФ заподозрила Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

Также сказано, что Скотланд-Ярд ожидает препятствия со стороны Москвы на пути попыток допросить и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности.

18 апреля на заседании Совбеза ООН представитель Великобритании Карен Пирс сказала , что только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля .

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили , что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия “Новичок“, которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.