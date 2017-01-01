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В деле Скрипаля определены ключевые подозреваемые - The Telegraph

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Британская полиция готова к препятствиям со стороны Москвы на пути попыток допросить или привлечь к ответственности причастных.
В деле Скрипаля определены ключевые подозреваемые - The Telegraph

Полиция и спецслужбы Британии определили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего шпиона из РФ  Сергея Скрипаля  и его дочери Юлии. Об этом сообщает  The Telegraph .

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По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по их сведениям, вернулись в Россию.

Отмечается, что расследование, вероятно, займет еще много месяцев, однако это считается прорывом в выявлении ключевых людей, причастных к нападению.

The Telegraph пишет, что полиции удалось определить конкретные имена после изучения списка пассажиров авиарейса, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

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Также сказано, что Скотланд-Ярд ожидает препятствия со стороны Москвы на пути попыток допросить и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности.

18 апреля на заседании Совбеза ООН представитель Великобритании Карен Пирс  сказала , что  только  у России  есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления экс-разведчика  Сергея Скрипаля .

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери  был отравлен  ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции  заявили , что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия “Новичок“, которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте  пострадал  21 человек.

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Теги: Скрипаль, Британия, Москва
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Источник: Liga.net

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