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Венесуэла готова урегулировать конфликт с Панамой

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что пойдет на урегулирование конфликта, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Reuters (архив)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уладить разногласия с правительством Панамы, сообщает телеканал Globovision.
 
"Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить", – сказал он.
 
Мадуро уточнил, что пойдет на урегулирование конфликта, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения. Он также отметил, что Венесуэла "требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитету".

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Напомним, в конце марта правительство Панамы включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег. В ответ Венесуэла приостановила взаимодействие с 46 юрлицами и 22 физлицами из Панамы.

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Теги: Венесуэла, дипломатические отношения, Панама, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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