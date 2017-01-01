В Германии разгорелся коррупционный скандал из-за беженцев

Чаще всего необоснованное убежище предоставлялось езидам. Правоохранители подозревают взяточничесво чиновницы. Отмечается, что как минимум речь идет о "подарках" в виде приглашений в ресторан.

В Немецком Бремене чиновницу из ведомства по вопросам миграции и беженцев подозревают в коррупции и взяточничестве, сообщает Deutsche Welle.

Чиновницу обвиняют в удовлетворении более 1200 ходатайств об убежище без достаточных на то правовых оснований. Проводятся соответствующие следственные действия.

В правительстве Германии подтвердили факт расследования. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что речь идет о "значительных подозрениях" относительно чиновницы.

В МВД страны добавили, что подозреваемая временно отстранена от исполнения обязанностей. Подробности не разглашаются из-за текущего следствия.

По сообщениям СМИ, большинство ходатайств об убежище, которые чиновница удовлетворила без имеющихся оснований, были поданы езидами - представителями ближневосточной курдской этнической группы. Основная масса езидов живет в северном Ираке, в Сирии, Армении, Грузии, России и Украины.

Кроме указанной сотрудницы прокуратура подозревает еще трех юристов и переводчика. Имела ли место передача средств в обмен на действия чиновницы, неизвестно. Как минимум речь идет о "подарках" в виде приглашений в ресторан.

Также сообщается, что число случаев неправомерного удовлетворения ходатайств об убежище даже больше имеющихся пока официальных данных - следователи якобы обнаружили около 2000 случаев в 2013-2017 годах. Лишь 98 ходатайств были в компетенции отделения в Бремене.

Искатели убежища, как сообщается, были в основном не из Бремена, а из Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии.

Напомним, Германия примет 300 беженцев из Ливии.

Ранее сообщалось, что в Германии пропали 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке.

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