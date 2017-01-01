Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и закрытии полигона

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Испытания замораживаются “с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове“, цитируют его северокорейские государственные СМИ.

Как передает южнокорейское агентство Рёнхап, решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.

В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется “ни при каких обстоятельствах“ не передавать ядерные технологии другим странам.

“Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс. С нетерпением жду нашего саммита“, - прокомментировал это событие в своем “Твиттере“ президент США Дональд Трамп.

В марте Трамп неожиданно для всех объявил о том, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один действующий американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.

Он заявил, что саммит может пройти в начале июня “или даже чуть раньше“.

Позднее стало известно, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном запланирована на начало мая.

В рамках подготовки к саммиту глава ЦРУ и будущий госсекретарь США Майк Помпео негласно посетил Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном.

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции из-за нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

КНДР произвела уже шесть ядерных испытаний, а также испытала ракету дальнего радиуса действия, которая может достичь территории США.

Однако с начала этого года Пхеньян демонстрирует готовность к диалогу - как с США, так и с Южной Кореей, которую всегда считал заклятым врагом.

На церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды с флагом, изображающим “объединенный“ Корейский полуостров на белом фоне.

Олимпийские игры предоставили дипломатам хорошую возможность для переговоров, после чего недель Северную Корею посетили несколько делегаций с Юга, из Китая и из США.

Ким Чен Ын сделал несколько ответных жестов: посетил концерт южнокорейских музыкантов в Пхеньяне, согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также необычайно спокойно отреагировал на ежегодные военные маневры США и Южной Кореи.

Решение КНДР о прекращении ракетно-ядерных испытаний в Сеуле встретили приветственно. “Оно создает благоприятные условия для успешного проведения саммитов между Югом и Севером и между КНДР и США“, - заявил представитель президента Южной Кореи.