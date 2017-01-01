Протесты в Ереване: произошли новые стычки

Несмотря на сильный дождь, в Армении продолжаются протестные движения. Участники акции попытались устроить шествие, но полиция начала их оттеснять.

Между полицией и протестущими произошли стычки скріншот

В столице Армении в субботу, 21 апреля, продолжаются акции протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, сообщает издание News.am.

Акция проходит под дождем в районе Нор-Норк. Вскоре после начала полиция преградила путь шествию, потребовав не занимать проезжую часть улицы. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил лидеру оппозиции Николу Пашиняну, что действия протестующих ограничивают права других людей.

Участники шествия попытались блокировать движение, в ответ полицейские силой вернули демонстрантов на тротуар.

Видя, что дальнейшее продвижение невозможно, Никол Пашинян призвал сторонников собраться в шестом Норкском массиве.

Потом демонстранты решили пробираться дворами, началась давка. Судя по видео, полиция начала задерживать людей.

На улице царит суматоха, лишенные возможности слышать призывы Пашиняна демонстранты спонтанно движутся по улице.

Напомним, вчера сообщалось о задержании в Ереване 183 людей.

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