В России умерла известная актрисса, сыгравшая в фильме Любовь и голуби
В Москве утром 21 апреля умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме Любовь и голуби, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на момент смерти ей было 83 года.
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"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.
В последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.
Нина Дорошина – народная артистка России, снималась в популярных фильмах По семейным обстоятельствам и Первый троллейбус. В общей сложности Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых - Любовь и голуби.
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