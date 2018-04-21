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В Средиземное море вошли два боевых корабля России

Комментариев: 2
Накануне экипажи сторожевых кораблей Сметливый и Пытливый выполнили учебные стрельбы в Черном море, после чего отправились к берегам Сирии.
Сторожевик Пытливый проходит Босфор
Сторожевик Пытливый проходит Босфор
Yoruk Isik / Twitter

Сторожевые корабли ВМФ России Пытливый и Сметливый в субботу, 21 апреля, вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

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Как сообщала накануне пресс-службе Черноморского флота РФ, ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море.

Тем временем сторожевой корабль Ярослав Мудрый и танкер Лена Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику и далее в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.

По данным британских СМИ, за их передвижением вблизи Англии наблюдает фрегат Королевского ВМФ Сент-Олбанс.

Накануне сообщалось, что российские военные разгружают корабли в сирийском порту Тартус в обстановке повышенной секретности – под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа.

 

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Теги: Россия, Черноморский флот, Сирия, Черное море, корабль, корабли, флот, ВМФ РФ, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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insomnium    21.04.2018, 16:50
Оценка:  +1
insomnium
потливый и ссыкливый - это более корректное название для этих барж.))
Sinobi-life    21.04.2018, 15:48
Оценка:  -1
Sinobi-life
Ну и для кого эти "понты"???
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