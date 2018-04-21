Президент Армении пришел к протестующим в Ереване

Президент Армен Саркисян и лидер оппозиции Никол Пашинян общались без журналистов около 20 минут. Они якобы договорились о переговорах в воскресенье.

Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики в центре Еревана, где несколько тысяч человек протестуют против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 21 апреля.

"Армена Саркисяна сопровождала охрана. Демонстранты с аплодисментами встретили президента Армении. Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием", – говорится в сообщении.

В свою очередь Спутник пишет, что Саркисян и Пашинян общались без журналистов около 20 минут, но обрывки их разговара попали на камеры.

Утверждается, что Саркисян предложил Пашиняну продолжить переговоры в гостинице Marriott. В ответ Пашинян якобы ответил: "Готов к переговорам хоть завтра, хоть после митинга. Думаю, завтра будет более правильнее".

Позже часть митингующих проводила Саркисяна до кортежа, после чего он уехал.

Ранее сообщалось, что протестующие в Армении отказались вести переговоры с властями. Оппозиционеры готовы обсуждать только условия ухода нынешней власти.

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