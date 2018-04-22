Премьер Армении назвал условия для своей отставки
Премьер-министр Армении Серж Саргсян в ответе на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда Луйс заявил, что готов покинуть свой пост после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщила пресс-служба правительства страны.
Саргсян отметил, что его вступление в должность главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе.
"В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - говорится в заявлении армянского премьера.
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