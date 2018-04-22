Премьер Армении назвал условия для своей отставки

Серж Саргсян подчеркнул, что может оставить должность главы правительства только после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян в ответе на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда Луйс заявил, что готов покинуть свой пост после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщила пресс-служба правительства страны.

Саргсян отметил, что его вступление в должность главы правительства было обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе.

"В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - говорится в заявлении армянского премьера.

"По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества Луйс", - подчеркнул Саргсян. Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Президент Армении пришел к протестующим в Ереване

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