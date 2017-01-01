Действия США в Сирии несут угрозу Турции - Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты и коалиция бесплатно предоставляют оружие и боеприпасы террористическим организациям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что угроза его стране исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).

"Откуда же исходит угроза? Она исходит в первую очередь от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям", - подчеркнул Эрдоган.

Он указал, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, и это представляет непосредственную угрозу для Турции.

Эрдоган: США продолжают вооружать курдов в Сирии

Напомним, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против курдских группировок.

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