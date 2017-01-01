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Трамп заявил, что экс-директор ФБР нарушил закон

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Американский лидер обвинил Джеймса Коми в преднамеренной передаче СМИ засекреченных записей их разговоров и считает такие действия нарушением закона.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассекречивал записи, которые делал при общении с ним экс-директор ФБР и Джеймс Коми нарушил закон, предав их огласке. 

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон, Линча и других?" - написал Трамп в своем Twitter 21 апреля.

Ранее Минюст США передал в нижнюю палату Конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР.

Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.

Однако в тот же день содержание этих документов появилось в СМИ. Трамп сразу обвинил в этой утечке Коми.

Неудобные факты. Разговоры Трампа с экс-главой ФБР

Напомним, на этой неделе вышла книга мемуаров Коми Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство ("A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership"), где он сравнил Трампа с мафиози.
 
Корреспондент.net разбирался, что бывший директор ФБР рассказал об американском президенте.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Джеймс Коми
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Источник: korrespondent.net

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