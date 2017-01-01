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Глава МИД Германии обсудит Украину и Сирию на саммите G7

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Существенную роль в разрешении мировых кризисов играют международные институты и возможность диалога, считает немецкий министр иностранных дел.
Глава МИД ФРГ Хайко Мас
Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас посетит встречу министров иностранных дел стран Большой семерки, которая начнется в канадском городе Торонто в воскресенье, 22 апреля.

В ходе мероприятия министры обсудят, в частности, ситуацию в Сирии и Украине.

В подобные "кризисные времена" значительную роль играют "сильные международные институты" и возможность диалога, полагает Мас. По мнению министра, в Сирии, где война продолжается семь лет, необходим мирный процесс под эгидой ООН. Затянувшийся конфликт требует "срочного политического решения", считает глава германского МИДа.

Мас также призвал к сотрудничеству в разрешении сирийского конфликта Россию. По его словам, для мирного решения необходимы "конструктивные предложения" российской стороны.

После встречи с представителями стран "большой семерки" глава МИД ФРГ посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а затем отправится на конференцию в Брюсселе, где будет рассматриваться вопрос о гуманитарной помощи Сирии.

Напомним, очередной саммит G7 пройдет в Канаде 8 и 9 июня.

Ранее сообщалось, что на встречу глав МИД стран Большой семерки впервые пригласили министра иностранных дел Украины.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Украина, Сирия, Германия, ФРГ, МИД, G7
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Источник: korrespondent.net

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