Трамп хочет помиловать темнокожего боксера

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что намерен помиловать боксера Джона Артура Джонсона, известного как Джек Джонсон и осужденного в начале XX века.

"Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!" - написал Трамп.

Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!