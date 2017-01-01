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Трамп хочет помиловать темнокожего боксера

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Чемпион мира в тяжелом весе Джек Джонсон в 1913 году был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день. О судьбе спортсмена американскому лидеру рассказал Сильвестр Сталлоне.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что намерен помиловать боксера Джона Артура Джонсона, известного как Джек Джонсон и осужденного в начале XX века.

"Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!" - написал Трамп.

Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1913 году его обвинили в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой "в аморальных целях". Тогда жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона. Он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Боксер Джек Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org

Ранее Трамп помиловал 85-летнего бывшего шерифа штата Аризона и своего сторонника Джо Арпайо, которого ранее признали виновным в неуважении к суду.

Трамп отказался помиловать осужденного российского летчика

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Теги: США, фото, Трамп, помилование, Дональд Трамп, боксер
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Источник: korrespondent.net

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