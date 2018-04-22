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В Минобороны ФРГ призвали быть жесткими с Россией

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Улучшению отношений с РФ, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, препятствует ряд факторов, среди которых аннексия Крыма и причастность к ухудшению ситуации на востоке Украины.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении России. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 22 апреля.

"Президент Путин не ценит слабости", - считает она.

По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации.

Улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов, полагает фон дер Ляйен. К ним относятся, в частности, аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.

Евросоюзу также необходимо "изменить механизм принятия решений", в частности, по вопросам внешней политики, считает фон дер Ляйен.

Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.

Глава МИД Германии обсудит Украину и Сирию на саммите G7

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас назвал Россию сложным партнером.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, Германия, международные отношения, внешняя политика, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ    22.04.2018, 05:33
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Еще раз "мы очень обеспокоены" и поэтому будем строить "Северный поток..."
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