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Авианосцы США могут остаться в Средиземном море

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Корабль Harry S. Truman будет фактором "сдерживания России" и напоминанием Асаду о недопустимости применения химического оружия.
Американский авианосец Harry S. Truman
Американский авианосец Harry S. Truman

США могут оставить в Средиземном море свой авианосец Harry S. Truman и возлавляемую ним ударную группу для "сдерживания России", сообщает Defense News со ссылкой на источники.

Власти США также считают, что авианосец будет предупреждением сирийскому лидеру Башару Асаду о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов.

Вместе с этим, сообщается, что сохранения корабля в Средиземном море может привести к нарушению порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции Буря в пустыне 1991 года.

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По словам источников, на данный момент окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее сообщалось, что американской десантный корабль-док Portland, на котором скоро установят лазерное оружие, введен в эксплуатацию 21 апреля. 

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Теги: Россия, США, Сирия, Средиземное море, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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