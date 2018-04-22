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Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

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Вшингтон призвал Киев удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ, в том числе создание антикоррупционного суда.
От Украины требуют поднятия цен на газ для населения
От Украины требуют поднятия цен на газ для населения

США призвали Украину поднять цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд. Об этом исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным, сообщила спикер американского ведомства Хизер Науэрт, пишет РИА Новости.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", - сказала Науэрт.

Главы украинской и американской дипломатии / twitter.com/mfa_ukraine

Стороны также обсудили российскую агрессию по отношению Украины, в том чисе аннексию Крыма. Американская сторона призвала Россию к выполнению минских соглашений.

"Салливан вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", - написала она в Twitter.

Общение прошло 21 апреля на полях встречи Большой семерки на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто.

31 марта сообщалось, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования МВФ. 

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Теги: Украина, газ, США, МВФ, реформы, госдепартамент США, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ШКИПЕР*    22.04.2018, 08:22
Оценка:  0
ШКИПЕР*
Вашингтон спросить забыли
ruslanmx    22.04.2018, 08:22
Оценка:  0
ruslanmx
Климкину худеть надо, а то скоро лопнет.
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