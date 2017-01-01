"Власть перешла народу“: переговоры премьера Армении с лидером оппозиции провалились

В воскресенье, 22 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул встречу с лидером протестов Николом Пашиняном спустя три минуты после начала, свидетельствует трансляция Настоящего времени в Facebook.

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Cаргсян начал встречу с того, что поблагодарил Пашиняна за согласие встретиться после “многочисленных призывов к диалогу“.

В ответ Пашинян заявил, что произошло недопонимание, и “речь идет не диалоге, а речь идет исключительно о вашей отставке“. Лидер протеста добавил, что хотел бы обсудить условия мирной передачи власти.