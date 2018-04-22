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Россияне показали, как убили 9 боевиков в Дагестане

Комментариев: 1
Дагестанцы отказались сдаться.
Россия продолжает свою АТО под названием КТО
Россия продолжает свою АТО под названием КТО
nac.gov.ru

Россия заявила о ликвидации в ходе контртеррористической операции (КТО) девяти экстремистов, которые планировали теракт на майские праздники.

Об этом сообщили в инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК). Видео с места событий опубликовал Следственный комитет РФ.

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По данным Следком, две группы бандитов обнаружили в разных частях Дербента в ходе поисковых мероприятий. Они отказались сдаться и вступили в перестрелку с силовиками, в ходе которой были убиты.

В РФ уверяют, что пострадавших среди гражданских и потерь среди личного состава спецназовцев нет, не считая легкое ранение одного из бойцов.

Россияне показали, как убили 9 боевиков в Дагестане
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Напомним, в феврале в Дагестане Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы. Ответственность взяло ИГ.

Ранее стало известно, что в Дагестане в ходе КТО убили предавших Украину офицеров крымской Альфы Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого.

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Теги: Дагестан, Россия, террористы, перестрелка
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    22.04.2018, 11:11
Оценка:  0
ЗовПрироды
Класс ! Очередных девять рассиан уничтожено без суда и слелдствия, просто так от скуки.. Что может быть лучше ? Вот такими мелкими шагами россия и потеряла за последние 18 лет свыше 50 миллионов своих никому не нужных людишек. Дальше будет еще интереснее .
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