Россияне показали, как убили 9 боевиков в Дагестане

Дагестанцы отказались сдаться.

Россия продолжает свою АТО под названием КТО nac.gov.ru

Россия заявила о ликвидации в ходе контртеррористической операции (КТО) девяти экстремистов, которые планировали теракт на майские праздники.

Об этом сообщили в инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК). Видео с места событий опубликовал Следственный комитет РФ.

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По данным Следком, две группы бандитов обнаружили в разных частях Дербента в ходе поисковых мероприятий. Они отказались сдаться и вступили в перестрелку с силовиками, в ходе которой были убиты.

В РФ уверяют, что пострадавших среди гражданских и потерь среди личного состава спецназовцев нет, не считая легкое ранение одного из бойцов.

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Напомним, в феврале в Дагестане Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы. Ответственность взяло ИГ.

Ранее стало известно, что в Дагестане в ходе КТО убили предавших Украину офицеров крымской Альфы Александра Байбутлова и Дениса Ракицкого.