Умер актер Верн Тройер - карлик из Остина Пауэрса

Умер американский актер Верн Тройер - актер, стендап-комик и каскадер. Тройер не дожил до пятидесяти лет.

Верн Тройер умер EPA/UPG

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Голливудский актер Верн Тройер, известный прежде всего по роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет.

Об этом сообщили американские СМИ.

Как сообщила порталу TMZ семья актера, месяц назад он попал в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

“С большой печалью и невероятно тяжелым сердцем сообщаем, что Верн скончался сегодня“, — написали друзьяТройера на странице актера в Facebook.

Верн Тройер и Терри Гиллиам EPA/UPG

Коллеги Тройера также уже выразили свои соболезнования. В частности, режиссер Джей Роуч назвал Тройера потрясающим человеком и настоящим мастером комедийного жанра.

“Он превратил Мини-Я в незабываемого, культового персонажа, которого узнают по всему миру. Я счастлив, что знал его и работал с ним“, — отметил Роуч.

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Известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов Остин Пауэрс.