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В Таиланде НЛО упало на трассу перед машиной

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Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом. Водителю удалось затормозить.
Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу
Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу
Скриншот

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Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу перед автомобилем. Видео с регистратора появилось на YouTube.

Инцидент произошло 18 апреля в провинции Патхумтхани. По предварительным данным, никто не пострадал. Водителю удалось затормозить, он вышел из машины и предупредил остальных участников движения об опасности.

Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.

В Таиланде НЛО упал на трассу перед машиной
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Напомним, в марте американские энтузиасты из организации To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовали видео преследования НЛО истребителями ВВС США.

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Теги: ДТП, Таиланд, НЛО, взрыв
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