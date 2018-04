В Таиланде НЛО упало на трассу перед машиной

Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом. Водителю удалось затормозить.

Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу перед автомобилем. Видео с регистратора появилось на YouTube.

Инцидент произошло 18 апреля в провинции Патхумтхани. По предварительным данным, никто не пострадал. Водителю удалось затормозить, он вышел из машины и предупредил остальных участников движения об опасности.

Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.

В Таиланде НЛО упал на трассу перед машиной 0:00 / 00:46

Напомним, в марте американские энтузиасты из организации To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовали видео преследования НЛО истребителями ВВС США.