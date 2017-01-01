В Таиланде "НЛО" упало на трассу перед машиной

Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом. Водителю удалось затормозить.

Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу перед автомобилем. Видео с регистратора появилось на YouTube.

Как отмечается, инцидент произошtл 18 апреля в провинции Патхумтхани. По предварительным данным, никто не пострадал. Водителю удалось затормозить, он вышел из машины и предупредил остальных участников движения об инциденте на дороге.

Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.

Ранее сообщалось, что в небе над Луганской областью утром 26 декабря появились необычные светящиеся облака, которые вызвали бурную реакцию в соцсетях.

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