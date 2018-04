В США полуголый мужчина застрелил трех человек в кафе

В городе Нэшвилл в штате Теннесси, США, мужчина открыл стрельбу в одном из кафе сети Waffle House и убил троих посетителей. Об этом сообщает агентство Reuters .

Еще четверо человек были ранены. Нападавший стрелял из винтовки AR-15, которую одному из посетителей удалось выбить из рук мужчины.

Как рассказывают в полиции, на мужчине не было никакой одежды, кроме зеленой куртки.

Стрелку удалось сбежать, он в розыске. Позже полиция назвала имя еще одного подозреваемого - Трэвис Рейнкинг, 29 лет. Авто, на котором приехал стрелок, зарегистрировано на этого человека.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0