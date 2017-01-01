Переключиться на мобильную версию

В США полуголый мужчина застрелил трех человек в кафе

Комментариев: 0
Он стрелял из винтовки AR-15.
Стрелку удалось сбежать
Стрелку удалось сбежать
newsweek.com

В городе Нэшвилл в штате Теннесси, США, мужчина открыл стрельбу в одном из кафе сети Waffle House и убил троих посетителей. Об этом сообщает агентство Reuters .

Еще четверо человек были ранены.  Нападавший стрелял из винтовки AR-15, которую  одному из посетителей удалось выбить из рук мужчины.

Как рассказывают в полиции, на мужчине не было никакой одежды, кроме зеленой куртки. 

Читай также: Захват заложников в США: преступник и трое женщин найдены мертвыми

Стрелку удалось сбежать, он в розыске. Позже полиция назвала имя еще одного подозреваемого - Трэвис Рейнкинг, 29 лет. Авто, на котором приехал стрелок, зарегистрировано на этого человека.

Напомним, 19 апреля неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида.

Поделись:
Теги: США, стрельба, Теннесси
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь