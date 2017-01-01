Иран пригрозил возобновить обогащение урана

По словам главы иранского МИДа Зарифа, это произойдет, если США выйдут из договора об атомной программе Тегерана. При этом Зариф заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие.

Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью журналистам в Нью-Йорке также сообщил, что Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер".

При этом глава иранской дипломатии заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие, и вероятным ответом на выход США из атомной сделки станет возобновление программы по обогащению урана.

Комментируя запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США. Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать", - пояснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из атомного договора с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен и в отношении иранской ракетной программы не будут введены новые ограничения. Тегеран отверг любые поправки к уже заключенной сделке.

В рамках этого договора Иран взял на себя обязательство резко сократить объемы обогащения урана и согласился на более жесткий международной контроль над его атомной программой. Взамен в отношении Ирана были поэтапно отменены санкции.

Постпред США в ООН Никки Хейли в апреле заявила, что Ким Чен Ын внимательно ознакомился с иранской атомной сделкой и теперь знает, чего он может достичь, и где имеются лазейки. Трамп назвал договор об атомной программе Ирана "самой плохой сделкой всех времен".

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet