Протесты в Ереване: полиция применила силу, более 200 задержанных

В Армении уже неделю идут массовые акции протеста, которые оппозиция окрестила "бархатной революцией", хотя на самом деле власть в стране никто еще не сдал.

В Ереване в воскресенье, 22 апреля, после провальных переговоров между премьер-министром и лидером оппозиции вспыхнули протесты, и полиция провела массовые задержания с с использованием спецсредств.

Об этом сообщает издание Новости Армении.

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В полиции утверждают, что участники “незаконного митинга“ озвучивают призывы к “действиям, угрожающим общественной безопасности“.

“Вновь предупреждаем, что полиция полностью контролирует оперативную ситуацию в стране, и располагает всеми силами и средствами для предотвращения любого посягательства, угрожающего конституционному порядку. С этой целью полиция в полной мере использует весь свой арсенал правомочного государственного принуждения“, - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Утром 22 апреля в ереванской гостинице Marriott Armenia произошла короткая встреча между Николом Пашиняном и премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. В ответ на заявление Пашиняна о намерении обсудить условия его отставки с поста премьера Серж Саргсян обвинил оппозиционера в шантаже и покинул гостиницу.

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Позже полиция применила силу против участников акции протеста на улице Арцаха, подвергнув приводу десятки людей. В том числе были “принудительно удалены“ с места проведения митинга депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.

По состоянию на 16:30 задержаны 232 граждан.

Напомним, 21 апреля силовики задержали двух гражданин Армении, причастных к группировке Сасна црер, которые якобы планировали организовать взрывы, в результате которых должны были погибнуть официальные лица страны.

Ереван 22 апреля 2018 года: протесты, столкновения, заде... 0:00 / 02:01

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Массовые протесты против Сержа Саргсяна начались 16 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Также протестующие заявили о начале “бархатной революции“ в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.