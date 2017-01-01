Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан

Те, кто был задержан в Ереване при осуществлении своего права на свободу собраний, должны быть отпущены на свободу, подчеркнули в Брюсселе. ЕС разочарован тем, что встреча Пашиняна и Саргсяна не принесла результата.

Евросоюз призывает власти Армении соблюдать право граждан на свободу мирных собраний. Это право является универсальным и фундаментальным, напоминает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в своем заявлении, обнародованном в воскресенье, 22 апреля.

Армянским властям следует применять предусмотренные законом меры справедливо и соразмерно, а также соблюдать взятые на себя международные обязательства, в том числе Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, отмечает EEAS.

Те, кто был задержан при осуществлении своего права на свободу собраний, должны быть немедленно отпущены на свободу, подчеркнули в Брюсселе. ЕС также выразил разочарование в связи с тем, что встреча лидера оппозиции Николы Пашиняна и премьер-министра Сержа Саргсяна не принесла результата, и призвал стороны конфликта проявить сдержанность и найти дипломатическое решение.

Ранее делегация Евросоюза в Армении и диппредставительства государств ЕС в этой стране в совместном заявлении выразили обеспокоенность провалом переговоров между Пашиняном и Саргсяном, отметив, что они могли бы "предотвратить дальнейшую эскалацию напряженной ситуации".

Массовые протесты в Ереване и некоторых других городах Армении продолжаются с 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания экс-президента Саргсяна премьер-министром, которое, несмотря на демонстрации, произошло 17 апреля. В соответствии с принятой ранее конституционной реформой, предполагающей переход от президентской республики к парламентской, пост премьера позволит Саргсяну снова сосредоточить власть в своих руках.

Источник: Русская служба DW