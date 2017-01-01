ЕК положительно оценивает изменения в Украине

Однако Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией. Также в ЕК назвали условия получения первого транша по четвертой программе макрофинансовой помощи.

Условия следующей программы макрофинансовой помощи Евросоюза будут отвечать приоритетам развития экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи главы ведомства Александр Данилюк с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша.

"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил Домбровскис, Еврокомиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Украина получит от ЕС 17 млн евро на научные проекты в рамках программы Горизонт 2020. Деньги будут выделены для 83 украинских организаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet